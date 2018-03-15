Рада исключила Савченко из комитета нацбезопасности

В пояснительной записке сказано, что народный депутат Надежда Савченко, "имея доступ к гостайне, могла или может передать врагу секретную информацию"

Верховная Рада исключила народного депутата Надежда Савченко из состава комитета национальной безопасности и обороны.

За постановление 5543 об исключении Надежды Савченко из состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны проголосовал 261 депутат, передает корреспондент LIGA.net.

Как пояснил член комитета Андрей Тетерук, Савченко пыталась легализировать преступные организации террористов своими контактами с ними и заявлениями.

"Не стыдно ошибаться, стыдно не исправлять свои ошибки", - сказал он.

Именно тогда после встречи Савченко с главарями террористов Александром Захарченко и Игорем Плотницким члены комитета приняли решение о ее исключении.

"Во время этих и, возможно, будущих встреч с представителями незаконно созданных организаций, которые могут быть связаны с ФСБ РФ, Савченко, имея доступ к гостайне, могла или может передать врагу секретную информацию", - сказано в пояснительной записке к документу.

12 марта Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу руководителя центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана, но она находилась за границей. 15 марта она вернулась в Украину.

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