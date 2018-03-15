В Раду поступили представления на задержание и арест Савченко
Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, ее задержание и арест. Об этом в своем Facebook сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.
"Тексты представлений на нардепа Савченко поданы в Верховную Раду", - написала она.
Сарган также опубликовала текст письма Луценко на имя спикера парламента Андрея Парубия. В нем генпрокурор сообщает, что направляет представления о даче Радой согласия на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста).
Фото: facebook.com/LarysaSargan
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Ранее сегодня, 15 марта, Луценко заявил, что Савченко якобы планировала совершить теракт в здании Верховной Рады, и пообещал внести в парламент представление на арест депутата.
Также сегодня Рада исключила Савченко из состава парламентского комитета нацбезопасности и обороны.
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