Рада назначила нового уполномоченного по правам человека

Людмила Денисова назвала своим приоритетным заданием защиту прав журналистов, и, прежде всего, их права на профессию

Верховная Рада назначила депутата от Народного фронта Людмилу Денисову уполномоченным парламента по правам человека. Такое решение поддержали 280 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

"Я буду защищать права крымскотатарского народа, всех, кто нуждается в защите своих прав, внутренне перемещенных граждан", - сказала она.

Также Денисова заявила, что одно из ее приоритетных заданий - защита прав журналистов, и, прежде всего, их права на профессию.

Глава парламентского комитета по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Григорий Немыря заявил в своем выступлении, что открытое голосование за кандидатуру омбудсмена противоречит закону об уполномоченном Верховной Рады по правам человека. По словам Немыри, в соответствии с законом и мировой практикой, голосование должно быть тайным.

Спикер Андрей Парубий сообщил, что регламентный комитет парламента дал разъяснение, по которому процедура работы депутатов определяется прежде всего Конституцией и законом о регламенте Верховной Рады, а закон о регламенте предусматривает открытое голосование за омбудсмена.

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