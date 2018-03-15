Рада лишила депутатских полномочий Денисову и Пацкана

За досрочное прекращение депутатских полномочий Денисовой проголосовали 285 депутатов, а за прекращение депутатских полномочий Пацкана - 279 нардепов

Верховная Рада лишила депутатских полномочий Людмилу Денисову и Валерия Пацкана, передает корреспондент LIGA.net.

За досрочное прекращение депутатских полномочий Денисовой проголосовали 285 депутатов. За то, чтобы досрочно прекратить депутатские полномочия Пацкана проголосовали 279 депутатов.

Ранее Рада назначила Денисову уполномоченным парламента по правам человека, а Пацкан стал главой Счетной палаты.

Денисова также подала заявление о прекращении членства в партии Народный фронт, поскольку омбудсмен не может быть членом политической партии.

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