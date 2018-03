В РФ отреагировали на совет "отойти и заткнуться"

Российский генерал заявил об "интеллектуальной импотенции" своего британского коллеги

Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал "риторикой базарной хабалки" заявление главы оборонного ведомства Британии Гэвина Уильямсона в адрес России. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Уильямсон заявил, что Лондон ждет реакции Москвы на высылку дипломатов. При этом он жестко высказался о возможности принятия Россией ответных мер. По его словам, то, что якобы сделала Россия с отравлением Скрипаля - "жестокий и возмутительный акт" и что "Россия должна отойти в сторону и заткнуться (Russia should go away and shut up)".

По словам Конашенкова, такие высказывания Уильямсона "замечательно характеризуют крайнюю степень его интеллектуальной импотенции".

Он добавил, что выпад главы минобороны Британии в адрес России лишь подтверждает ничтожность всех обвинений Лондона и полное ничтожество самих "обвинителей".

Вчера премьеру-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, назвала отравление Скрипаля "незаконным применением силы российским государством против Соединенного Королевства" и перечислила ряд мер, которые предпримет британское правительство в ответ на этот инцидент, в числе которых - высылка 23 российских дипломатов.

Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона.

