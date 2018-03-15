Москва превращает Крым в огромную военную базу - Зеркаль в СБ ООН

"Мы наблюдаем усиленную милитаризацию Крыма, которая уже изменила баланс безопасности в регионе. Россия более чем вдвое увеличила численность своего военного персонала на полуострове и проводит модернизацию военной инфраструктуры Крыма для развертывания ядерного оружия", - сказала она.

По ее словам, накануне Россия развернула на полуострове уже второй батальон системы противовоздушной обороны S-400 Триумф, поскольку первый был развернут еще весной прошлого года. Системы способны сбивать самолеты, беспилотные аппараты, крылатые и баллистические ракеты в радиусе до 400 км.

"Иными словами, Москва превращает Крым в огромную военную базу - с сухопутными, воздушными и морскими компонентами, используя ее как стартовую площадку для своих военных интервенций в других местах. Сирия является одним из последних примеров", - уточнила Зеркаль.