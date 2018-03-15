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Москва превращает Крым в огромную военную базу - Зеркаль в СБ ООН

15.03.2018 23:41
РФ намерена использовать оккупированный полуостров в качестве стартовой площадки для военных интервенций, сказала представитель Украины на заседании
Москва превращает Крым в огромную военную базу - Зеркаль в СБ ООН
Елена Зеркаль (фото - www.president.gov.ua)
Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль на заседании Совета Безопасности ООН сообщила, что страна-агрессор РФ превратила оккупированный Крым в базу для военных операций, удвоив там число военного контингента и усилив вооружением. Об этом сообщает Укринформ.

"Мы наблюдаем усиленную милитаризацию Крыма, которая уже изменила баланс безопасности в регионе. Россия более чем вдвое увеличила численность своего военного персонала на полуострове и проводит модернизацию военной инфраструктуры Крыма для развертывания ядерного оружия", - сказала она.

По ее словам, накануне Россия развернула на полуострове уже второй батальон системы противовоздушной обороны S-400 Триумф, поскольку первый был развернут еще весной прошлого года. Системы способны сбивать самолеты, беспилотные аппараты, крылатые и баллистические ракеты в радиусе до 400 км.

"Иными словами, Москва превращает Крым в огромную военную базу - с сухопутными, воздушными и морскими компонентами, используя ее как стартовую площадку для своих военных интервенций в других местах. Сирия является одним из последних примеров", - уточнила Зеркаль.

15 марта сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подготовит отдельный доклад и резолюцию "Расовая дискриминация Россией крымских татар в Крыму". 

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной. 

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