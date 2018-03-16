Тимошенко в США будет пиарить бывший помощник Трампа - Bloomberg

Юлия Тимошенко наняла в США лоббиста Бари Беннетта, который ранее был помощников президента Дональда Трампа . Об этом сообщает Bloomberg.

"Компания Беннетта Avenue Strategies Global LLC окажет услуги касательно правительственных отношений, пиара и стратегического консультирования, включая контакты с членами администрации Трампа и Конгресса от имени Тимошенко, которая была премьер-министром Украины в 2005 году и с 2007 года по 2010", - пишет издание.

Согласно контракту, который представлен на сайте Департамента юстиции США, Тимошенко будет ежемесячно платить 65 тысяч долларов за услуги лоббиста Бари Беннетта. Таким образом, в год его услуги обойдутся в 720 тысяч долларов.

Отмечается, что заказчиком услуг Беннетта для Тимошенко стала не она, а зарегистрированная в США компания Two Paths LLC.

Также сказано, что в своем интервью Беннетт сказал, что лидер Батькивщины является украинским реформатором, которого поддерживает Запад.

"Пол (Манафорт - ред.) работал на пророссийских (политиков - ред.)". "Мы работаем на проамериканских", - сказал он.

Также он сообщил, что его фирма "помогает ей (Тимошенко - ред.) организовывать поездки в Соединенные Штаты для встречи с правительственными лидерами и так далее", представляя ее как отдельную личность. Он отметил, что название партии Батькивщина будет представлено, если она снова займет государственную должность.

В 2016 году Беннетт был старшим советником президентской кампании Трампа.

Ранее журналист Фрэнк Фоер, который опубликовал расследование в The Atlantic о бывшем главе избирательного штаба Трампа Поле Манафорте, что тот помог в формировании общественного мнения относительно необходимости заключения Юлии Тимошенко..

"Главное, что Манафорт сделал для Януковича, - пытался оправдывать заключение Тимошенко. Он работал с юридической компанией Skadden, Arps и Грегором Крейгом, а те готовили юридическое обоснование преследования экс-премьера", - сообщил журналист.

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