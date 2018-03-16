Савченко о звезде Героя Украины: С удовольствием отдам Порошенко
Народный внефракционный депутат Надежда Савченко заявила, что готова вернуть президенту Петру Порошенко орден Золотая Звезда Героя Украины. Об этом она заявила эфире программы Право на владу на телеканале 1+1, отвечая на вопрос ведущей, готова ли она отдать орден.
"Если бы я его могла где-то встретить, желательно где-нибудь на улице, я бы ему, конечно, отдала", - отметила Савченко.
По ее словам, проблема заключается в том, что попасть к президенту сложно.
"Не каждый народный депутат туда вхож. Я отдам ему звезду Героя. Я вижу, что пошла, в общем, стихийная акция: много парней, которые, возможно, не дорожат орденами, а дорожат защитой и победой, они отдают свои награды, администрациям вручают. С удовольствием отдам звезду Петру Порошенко", - подчеркнула Савченко.
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Народный депутат подчеркнула, что не голосовала на президентских выборах за Порошенко, поэтому личное отношение к нему не изменилось, но при этом она ему благодарна за то, что он "сделал доброе дело и не только для нее".
"Даже плохие люди могут делать хорошие дела. Я не верю и не доверяю ему", - сказала Савченко.
Порошенко вручил Савченко высшую государственную награду - орден Золотая Звезда Героя Украины в мае 2016 года после ее освобождения из российской тюрьмы.
Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, ее задержание и арест.
15 марта 2018 года Луценко заявил, что Савченко якобы планировала совершить теракт в здании Верховной Рады, и пообещал внести в парламент представление на арест депутата.
Также сегодня Рада исключила Савченко из состава парламентского комитета нацбезопасности и обороны.
16 марта сообщалось, что Савченко внесли в базу данных сайта "Миротворец".
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