Савченко о звезде Героя Украины: С удовольствием отдам Порошенко

Народный депутат Надежда Савченко готова вернуть звезду Героя Украины президенту, но "попасть к нему сложно"

Народный внефракционный депутат Надежда Савченко заявила, что готова вернуть президенту Петру Порошенко орден Золотая Звезда Героя Украины. Об этом она заявила эфире программы Право на владу на телеканале 1+1, отвечая на вопрос ведущей, готова ли она отдать орден.

"Если бы я его могла где-то встретить, желательно где-нибудь на улице, я бы ему, конечно, отдала", - отметила Савченко.

По ее словам, проблема заключается в том, что попасть к президенту сложно.

"Не каждый народный депутат туда вхож. Я отдам ему звезду Героя. Я вижу, что пошла, в общем, стихийная акция: много парней, которые, возможно, не дорожат орденами, а дорожат защитой и победой, они отдают свои награды, администрациям вручают. С удовольствием отдам звезду Петру Порошенко", - подчеркнула Савченко.

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Народный депутат подчеркнула, что не голосовала на президентских выборах за Порошенко, поэтому личное отношение к нему не изменилось, но при этом она ему благодарна за то, что он "сделал доброе дело и не только для нее".

"Даже плохие люди могут делать хорошие дела. Я не верю и не доверяю ему", - сказала Савченко.

Порошенко вручил Савченко высшую государственную награду - орден Золотая Звезда Героя Украины в мае 2016 года после ее освобождения из российской тюрьмы.

Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, ее задержание и арест.

15 марта 2018 года Луценко заявил, что Савченко якобы планировала совершить теракт в здании Верховной Рады, и пообещал внести в парламент представление на арест депутата.

Также сегодня Рада исключила Савченко из состава парламентского комитета нацбезопасности и обороны.

16 марта сообщалось, что Савченко внесли в базу данных сайта "Миротворец".

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