Климкин: Найдем достойных миротворцев в Донбасс, не россиян
Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что в Донбасс должны войти более 15 тысяч миротворцев ООН, а среди них не должно быть представителей страны-агрессора РФ. Об этом он заявил в интервью украинской службе Би-би-си.
"Нам нужно достаточное количество. Это означает, что миротворцы реально должны контролировать всю территорию оккупированного Донбасса. Я считаю, что по предварительным оценкам, это должно быть более 15 тысяч. А сколько точно - мы будем согласовывать вместе с ООН и партнерами, которые войдут в состав миссии. Но это не может быть две или четыре тысячи", - подчеркнул Климкин.
По его словам, это должны быть миротворцы, которые будут контролировать сначала отвод вооружение и все, что там будет происходить во время этого процесса.
"Но потом возникает вопрос - кто будет выполнять полицейские функции", - уточнил Климкин.
Он добавил, что Украине нужны военный и полицейский компоненты, а также гражданские, которые будут постепенно брать на себя управление территорией.
Читайте также: Швеция не против направить своих миротворцев в Донбасс
"Поэтому, конечно, на оккупированный Донбасс 500 полицейских - мало. По составу миссии - это должно определять ООН. Но, конечно, это должна быть не Россия. Мы найдем достойных миротворцев. Мы уже со всеми разговаривали и не только в Европе. Например, с японцами. Они известные миротворцы в различных регионах мира, они очень надежны", - отметил министр иностранных дел.
Отвечая на вопрос относительно участия представителей СНГ в миссии ООН, Климкин сказал: "Я очень скептически к этому отношусь. Я не исключаю какой-то их очень ограниченной роли".
Читайте также: Миротворцы ООН: в МИД заявили о недопустимости участия Беларуси
20 февраля 2018 года Климкин заявлял, что после согласования всех вопросов введения миротворцев ООН в Донбасс, на их развертывание может уйти не менее 6-10 месяцев.
Читайте также: Бескровно не будет. Что ждет Донбасс после прихода миротворцев
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
11:44
-
11:43
-
11:24
-
11:16
-
11:05
Новости партнеров
- 81785
- 55233
- 51315
- 43262
- 36178