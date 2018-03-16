Климкин: Найдем достойных миротворцев в Донбасс, не россиян

Министр иностранных дел заявил, что японцы - известные миротворцы в различных регионах мира, они очень надежны

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что в Донбасс должны войти более 15 тысяч миротворцев ООН, а среди них не должно быть представителей страны-агрессора РФ. Об этом он заявил в интервью украинской службе Би-би-си.

"Нам нужно достаточное количество. Это означает, что миротворцы реально должны контролировать всю территорию оккупированного Донбасса. Я считаю, что по предварительным оценкам, это должно быть более 15 тысяч. А сколько точно - мы будем согласовывать вместе с ООН и партнерами, которые войдут в состав миссии. Но это не может быть две или четыре тысячи", - подчеркнул Климкин.

По его словам, это должны быть миротворцы, которые будут контролировать сначала отвод вооружение и все, что там будет происходить во время этого процесса.

"Но потом возникает вопрос - кто будет выполнять полицейские функции", - уточнил Климкин.

Он добавил, что Украине нужны военный и полицейский компоненты, а также гражданские, которые будут постепенно брать на себя управление территорией.

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"Поэтому, конечно, на оккупированный Донбасс 500 полицейских - мало. По составу миссии - это должно определять ООН. Но, конечно, это должна быть не Россия. Мы найдем достойных миротворцев. Мы уже со всеми разговаривали и не только в Европе. Например, с японцами. Они известные миротворцы в различных регионах мира, они очень надежны", - отметил министр иностранных дел.

Отвечая на вопрос относительно участия представителей СНГ в миссии ООН, Климкин сказал: "Я очень скептически к этому отношусь. Я не исключаю какой-то их очень ограниченной роли".

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20 февраля 2018 года Климкин заявлял, что после согласования всех вопросов введения миротворцев ООН в Донбасс, на их развертывание может уйти не менее 6-10 месяцев.

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