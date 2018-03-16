Порошенко объявил о юридическом завершении АТО

Благодаря закону о реинтеграции Донбасса создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии на востоке страны

Президент Украины Петр Порошенко объявил о юридическом завершении антитеррористической операции. Об этом он сказал во время поездки в Донбасс, сообщается в Twitter главы государства.

По словам президента, формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил.

Порошенко добавил, что благодаря закону о реинтеграции Донбасса создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии на востоке страны, а в перспективе - и для восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

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20 февраля 2018 года Порошенко подписал закон о Донбассе №7163, который переформатирует АТО и определяет Россию агрессором. Согласно закону, противодействие российской агрессии вместо "антитеррористической операции" будет называться "обеспечением национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях".

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