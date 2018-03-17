Порошенко призвал Запад бойкотировать ЧМ-2018 в России

В немецком правительстве не согласны с бойкотом, а Британия допускает, что не поедет на ЧМ - из-за попытки отравления Скрипаля, в которой обвиняют РФ

Президент Украины Петр Порошенко призвал Запад бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года. Об этом он сказал в интервью немецкому медиаконцерну Funke Mediengruppe, передает Deutsche Welle.



Также Порошенко призвал ужесточить санкци против России и выразил надежду на поддержку со стороны нового немецкого правительства.



Новый министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер высказался против бойкота мирового первенства по футболу. Он считает, что политические проблемы должна решать политика, а не спорт.



Тренер немецкой сборной Иохим Лев сказал: "Участие в чемпионате мира не означает, что мы будем заодно с системой, режимом или властью (России)".

В Британии рассматривают вероятность того, что политики и высокопоставленные лица не поедут в Россию на чемпионат из-за подозрений в причастности Москвы к отравлению в Англии бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля.

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