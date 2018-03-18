Запрет голосовать за главу РФ в Украине: реакции ОБСЕ не будет

Бюро ОБСЕ не будет вмешиваться, поскольку этот вопрос регулируется двусторонними соглашениями между странами

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не будет комментировать решение Украины блокировать доступ россиян на участки для голосования на выборах президента России. Об этом заявил секретарь БДИПЧ Томас Раймер, передает российское агентство ТАСС.

"По сути, голосование на выборах в другой стране регулируется двусторонними соглашениями между странами. Я не знаю каких-то международных стандартов в этой сфере... мы не та организация, которая могла бы это (заявление властей Украины - ред.) прокомментировать", - сказал он.

17 марта в МИД Украине заявили, что министерство еще в феврале предупредило МИД России о том, что выборы в дипломатических учреждениях РФ в Украине не состоятся, если будет проведено голосование в оккупированном Крыму.

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