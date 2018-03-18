Порошенко договорился с эмиром Кувейта о поставках вооружения

Во время визита президента Украины в Кувейт стороны подписали соглашение о сотрудничестве в военной и других сферах

В ходе пребывания президента Петра Порошенко в Кувейте подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в военной и других сферах. Об этом сообщает пресс-служба АП.



Стороны, в частности, договорились о взаимном обмене разведывательной и другой специализированной информацией, сотрудничестве между оборонно-промышленными комплексами стран, поставках вооружения, военной техники и другой продукции военного назначения, обслуживании, ремонте и модернизации военной техники и оборудования.

Он отметил, что нынешний визит главы украинского государства является первым за 15 лет.

"Вы знаете, насколько для нас важно сейчас сотрудничество в области оборонной промышленности. Мы сделали далекий шаг вперед, когда (были - ред.) подписаны соглашения о военно-техническом сотрудничестве, об обмене конфиденциальной информацией", - сказал президент.