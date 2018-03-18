Порошенко договорился с эмиром Кувейта о поставках вооружения
В ходе пребывания президента Петра Порошенко в Кувейте подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в военной и других сферах. Об этом сообщает пресс-служба АП.
Стороны, в частности, договорились о взаимном обмене разведывательной и другой специализированной информацией, сотрудничестве между оборонно-промышленными комплексами стран, поставках вооружения, военной техники и другой продукции военного назначения, обслуживании, ремонте и модернизации военной техники и оборудования.
Он отметил, что нынешний визит главы украинского государства является первым за 15 лет.
"Вы знаете, насколько для нас важно сейчас сотрудничество в области оборонной промышленности. Мы сделали далекий шаг вперед, когда (были - ред.) подписаны соглашения о военно-техническом сотрудничестве, об обмене конфиденциальной информацией", - сказал президент.Он добавил, что несколько месяцев назад в Кувейте вместе с делегацией Укроборонпрома находился начальник Генерального штаба.
Ранее сообщалось, что Кувейт включит Украину в перечень государств, визы гражданам которых оформляются в международном аэропорту Кувейта или в электронном виде.
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