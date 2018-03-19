"РФ остается сложным партнером": ФРГ о победе Путина на выборах

Глава МИД Германии критикует Москву за отсутствие политической конкуренции на выборах

Новый министр иностранных дел Германии Хайко Мас подверг критике отсутствие политической конкуренции на выборах президента России. Об этом он заявил cегодня перед встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе, сообщает Deutsche Welle.

"Результаты выборов в России столь же мало удивили нас, как и их обстоятельства. Говорить о справедливой политической конкуренции в том виде, в котором мы ее знаем, безусловно, получается не во всех случаях. Тот факт, что голосование проходило и на территории Крыма, аннексированного Россией в нарушение международного права, является недопустимым ", - отметил он.

Мас добавил, что после переизбрания Путина Москва по-прежнему остается "сложным партнером" для взаимодействия.

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"Тем не менее, Россия необходима для урегулирования крупных международных конфликтов, поэтому мы хотим поддерживать диалог" с ней, - сказал он, выразив надежду, что Россия в дальнейшем будет стремиться к более "конструктивному вкладу" в двусторонние отношения.

Сегодня в Брюсселе главы МИД государств ЕС обсуждают попытку отравления бывшего российского агента Сергея Скрипаля в Солсбери, в которой подозревают Москву.

По словам Маса, Берлин солидарен с Великобританией по данному вопросу.

Министр добавил, что в случае соответствующего запроса со стороны Лондона готов обсудить со своими коллегами возможность введения дополнительных санкций в отношении России в связи с этим инцидентом.

Незаконные выборы 18 марта 2018 года прошли и в оккупированном Россией Крыму. Украина, а также Канада, Эстония, Финляндия и другие страны заявили, что выборы на аннексированном полуострове не признают.

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