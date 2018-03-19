Через 10-15 лет две трети Крыма станет пустыней - академик Ежов

По словам экс-директора Никитского ботанического, в Крыму сейчас активно берут воду из-под земли, но это кончится тем, что вся почва будет засолена

Через 10-15 лет две трети оккупированного Крыма превратится в пустыню. Об этом заявил бывший директор Никитского ботанического сада в Крыму, доктор технических наук, профессор, академик Украинской академии аграрных наук Валерий Ежов, передает Громадське радіо.

По его словам, "перекати-поле, пустыня" будет в той части окупированного полуострова, который находится в степи.

"Это примерно две трети острова. Ведь в 1954-м году, когда произошло это присоединение Крыма, там никакой политической составляющей не было, там был главный вопрос - степь была голая и безлюдная. Присоединение сразу же и предполагало, что туда придет днепровская вода. И была программа сделать Крым полуостровом садов и виноградников. И она неплохо реализовывалось", - пояснил Ежов.

Он отметил, что большей частью переселенцев были украинцы.

Академик уточнил, что на сегодняшний день, северо-крымский канал перекрыт и вся степная часть Крыма осталась без воды.

"В Крыму сейчас активно пропагандируют, что они берут воду из-под земли - бурят скважины. Но это кончится тем, что вся почва будет засолена и все превратится в солончаки", - заключил академик.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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