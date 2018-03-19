Через 10-15 лет две трети Крыма станет пустыней - академик Ежов
Через 10-15 лет две трети оккупированного Крыма превратится в пустыню. Об этом заявил бывший директор Никитского ботанического сада в Крыму, доктор технических наук, профессор, академик Украинской академии аграрных наук Валерий Ежов, передает Громадське радіо.
По его словам, "перекати-поле, пустыня" будет в той части окупированного полуострова, который находится в степи.
"Это примерно две трети острова. Ведь в 1954-м году, когда произошло это присоединение Крыма, там никакой политической составляющей не было, там был главный вопрос - степь была голая и безлюдная. Присоединение сразу же и предполагало, что туда придет днепровская вода. И была программа сделать Крым полуостровом садов и виноградников. И она неплохо реализовывалось", - пояснил Ежов.
Он отметил, что большей частью переселенцев были украинцы.
Академик уточнил, что на сегодняшний день, северо-крымский канал перекрыт и вся степная часть Крыма осталась без воды.
"В Крыму сейчас активно пропагандируют, что они берут воду из-под земли - бурят скважины. Но это кончится тем, что вся почва будет засолена и все превратится в солончаки", - заключил академик.
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
Читайте также: В Раде появился проект заявления о непризнании перевыборов Путина
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:04
-
13:20
-
13:04
-
12:44
-
11:54
Новости партнеров
- 111026
- 90785
- 73852
- 57739
- 56875