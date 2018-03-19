В ООН недовольны расследованиями нападений на журналистов

В пяти случаях нападения совершили представители крайне правых групп. Среди них упоминаются партии Братство, Правый сектор, а также организация С14

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года зафиксировала в Украине 18 случаев посягательств на свободу мнений и их выражения и на свободу СМИ. Об этом говорится в докладе о ситуации с правами человека в Украине.

Согласно отчету, 10 из этих случаев относятся к нарушениям прав человека: 7 из них произошли на подконтрольных украинской власти территориях, 3 - на временно оккупированных территориях.

УВКПЧ изучило 9 случаев физического нападения на журналистов и препятствования их работе.

В пяти из этих случаев адвокаты пострадавших жаловались на затягивание расследования и его непрозрачность.

Также отмечается, что в пяти случаях нападения совершили представители крайне правых групп. Среди них упоминаются партии Братство, Правый сектор, а также организация С14.

УВКПЧ в своем отчете также обращает внимание на отсутствие прогресса в расследовании убийств журналистов. В качестве примера там назвали случаи с журналистами Павлом Шереметом и Олесем Бузиной.

Кроме того, управление упомянуло об отсутствии результатов расследования против сайта Миротворец, которых продолжает незаконно публиковать личные данные журналистов.

Также в УВКПЧ предостерегли Украину от широкого применения положений законов о нацбезопасности. В этом контексте в докладе вспоминается случай, когда Госкомитет по телевидению и радиовещанию запретил ввоз в Украину 30 книг, изданных в РФ.

В отношении временно оккупированных территорий в ООН отметили, что пространство для свободы СМИ и высказываний там остается "крайне ограниченным".

УВКПЧ также зафиксировала снижение числа нарушений режима тишины и количества гражданских жертв в зоне конфликта на востоке Украины.

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