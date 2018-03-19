Климкин: Я не призывал к санкциям против Шредера
Министр иностранных дел Павел Климкин опроверг информацию о том, что он якобы призвал к введению санкций против Герхарда Шредера, бывшего канцлера ФРГ и лоббиста президента РФ Владимира Путина.
"Хочу внести ясность: я не предлагал применять санкции в отношении таких лиц, как Герхард Шредер. Хотя быть бдительными нужно - чтобы Россия не продвигала свои опасные проекты в Европе. В конце концов, мы все вместе начали дискуссию" - написал Климкин в Twitter.
Ранее сообщалось, что Климкин в интервью немецкой газете Bild призвал ввести санкции против Шредера.
"Герхард Шредер - важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз", - сказал министр.
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