В комитете Рады предлагают изменить статус СБУ

Международные эксперты критиковали положения президентского законопроекта, которые не предусматривают подотчетность и подконтрольность СБУ парламенту

Рабочая группа комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны внесет изменения в законопроект №8068 о нацбезопасности, согласно которым будет изменен статус СБУ. Об этом на заседании комитета сообщил глава рабочей группы, секретарь комитета Иван Винник, передает Укринформ.

По его словам, на прошлой неделе в заседании рабочей группы приняли участие представители НАТО и ЕС.

Они определили ряд критических вопросов, решение которых необходимо для приведения системы нацбезопасности Украины в соответствие со стандартами НАТО. К ним, в частности, относится вопрос изменения статуса СБУ, рассказал Винник.

"Мы таким образом начинаем процесс реформирования Службы безопасности Украины путем изменения ее статуса. Предлагается назвать Службу безопасности Украины специальным органом с правоохранительными функциями и военными формированиями в ее составе", - сказал депутат.

По его словам, СБУ с одной стороны сможет обеспечивать охрану госбезопасности и госграницы, а с другой - будет специальным правоохранительным органом, занимающимся контртеррористической деятельностью.

Кроме того, сказал Винник, международные эксперты критиковали положения президентского законопроекта, которые не предусматривают подотчетность и подконтрольность СБУ парламенту.

"Мы дописали эту норму в статье 16, которая регулирует полномочия Службы безопасности Украины, и вы можете увидеть то, что она подконтрольна парламенту", - сказал депутат.

Комитет планирует 22 марта окончательно принять изменения в текст законопроекта.

Ранее Винник заявил, что Рада может рассмотреть проект закона о нацбезопасности 22 марта 2018 года.

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