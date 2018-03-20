Ненастоящие выборы: экс-посол США о восприятии победы Путина
Мировые лидеры воздержались от поздравлений в адрес вновь переизбранного на посту президента РФ Владимира Путина, поскольку сами выборы были "ненастоящими", так как не соответствовали международно признанным демократическим стандартам. Об этом заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст, передает Укринформ.
"Некоторые лидеры поздравили (Путина - ред.), но их не так уж и много. Причина, почему другие не позвонили, заключается в том, что эти выборы не были настоящими", - отметил бывший высокопоставленный дипломат, который сейчас возглавляет Евразийский центр имени Дину Патрисиу аналитического центра Атлантический совет.
Хербст уточнил, что в дипломатической практике телефонные поздравления осуществляются на протяжении 24 часов после выборов.
Он обратил внимание на то, что в РФ очень нестабильное экономическое положение, которое имеет Путин в начале своего нового срока, а реформ не было и не ожидается.
"Российская экономика имеет очень низкие показатели роста, и сейчас мы наблюдаем период стагнации, застоя. Это может длиться в течение определенного времени", - отметил экс-посол.
Бывший дипломат уверен, что экономическая стагнация в России продолжится, пока не будет изменено нынешнее руководство страны.
"Но это может продолжаться и более десяти лет", - подчеркнул он.
Также он сказал, что в последнее время в Кремле стала прослеживаться позиция идти на компромиссы, отвечая на вопрос о влиянии выборов на украинский вопрос.
"Мы увидели интересные публикации по этой теме со стороны российских экспертных учреждений в течение последних двух с половиной месяцев. Приведет ли это к изменению в политике - уже отдельный вопрос", - отметил Хербст.
Помимо этого он сообщил, что Кремль все больше убеждается в том, что агрессия в Донбассе - дело безуспешное, и что-то нужно менять.
Напомним, по итогам посчитанных 99,75%, Путин набирает больше 76,67 % голосов, на втором месте Павел Грудинин, у которого 11,79% ,у Владимира Жириновского - 5,66% у Ксении Собчак - 1,67%.
Президент Франции Эмманюэль Макрон по телефону поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах и напомнил ему о ситуации в Сирии, Украине и недавнем инциденте с отравлением бывшего российского разведчика в Британии.
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