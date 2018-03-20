Ненастоящие выборы: экс-посол США о восприятии победы Путина

Джон Хербст считает, что мировые лидеры не позвонили Путину после переизбрания из-за того, что выборы не соответствовали демократическим стандартам

Мировые лидеры воздержались от поздравлений в адрес вновь переизбранного на посту президента РФ Владимира Путина, поскольку сами выборы были "ненастоящими", так как не соответствовали международно признанным демократическим стандартам. Об этом заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст, передает Укринформ.

"Некоторые лидеры поздравили (Путина - ред.), но их не так уж и много. Причина, почему другие не позвонили, заключается в том, что эти выборы не были настоящими", - отметил бывший высокопоставленный дипломат, который сейчас возглавляет Евразийский центр имени Дину Патрисиу аналитического центра Атлантический совет.



Хербст уточнил, что в дипломатической практике телефонные поздравления осуществляются на протяжении 24 часов после выборов.



Он обратил внимание на то, что в РФ очень нестабильное экономическое положение, которое имеет Путин в начале своего нового срока, а реформ не было и не ожидается.



"Российская экономика имеет очень низкие показатели роста, и сейчас мы наблюдаем период стагнации, застоя. Это может длиться в течение определенного времени", - отметил экс-посол.



Бывший дипломат уверен, что экономическая стагнация в России продолжится, пока не будет изменено нынешнее руководство страны.



"Но это может продолжаться и более десяти лет", - подчеркнул он.



Также он сказал, что в последнее время в Кремле стала прослеживаться позиция идти на компромиссы, отвечая на вопрос о влиянии выборов на украинский вопрос.



"Мы увидели интересные публикации по этой теме со стороны российских экспертных учреждений в течение последних двух с половиной месяцев. Приведет ли это к изменению в политике - уже отдельный вопрос", - отметил Хербст.



Помимо этого он сообщил, что Кремль все больше убеждается в том, что агрессия в Донбассе - дело безуспешное, и что-то нужно менять.