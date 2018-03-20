МИД о последних заявлениях Венгрии: Играет на руку России

МИД назвал заявления министра иностранных дел Венгрии "манипуляцией и зарабатываем голосов"

Своими заявлениями против планов Минобороны Украины восстановить воинскую часть в Берегово Венгрия играет на руку России. Об этом заявил заместитель главы МИД Украины Василий Боднар у себя в Twitter.

"Своими заявлениями Венгрия играет на руку России. Между тем, в обход санкций ЕС и НАТО, венгерское Минобороны сотрудничает с Россией в военно-технической сфере, примером чему является контракты на ремонт и приобретение военных вертолетов", - отметил Бондар.

По его словам, требование Венгрии отложить реализацию закона Об образовании до 2023 года является манипулятивным, поскольку правительство Украины уже утвердило законопроект о продлении переходного периода до 2023 года.

"Жаль, что желание заработать голоса на выборах побеждает здоровую логику двусторонних отношений", - подчеркнул Бондар.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто выступил против планов Минобороны Украины восстановить воинскую часть в Берегово.

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