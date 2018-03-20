НАБУ и САП готовятся передать дело экс-прокурора Суса в суд

Экс-замглавы департамента ГПУ вменяют систематическое присвоение и растрату имущества в крупных размерах и декларирование недостоверной информации

НАБУ и САП завершили расследование против экс-замглавы департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Дмитрия Суса и спустя некоторое время передадут материалы уголовного производства в суд. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро, не называя имени бывшего прокурора.

Согласно сообщению, 16 марта 2018 года подозреваемому и его защитникам был предоставлен доступ к материалам дела; после ознакомления с ними будет составлен и направлен в суд обвинительный акт.

Экс-прокурору инкриминируют систематическое присвоение и растрату имущества в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 УК) и декларирование недостоверной информации (ст. 366-1 УК).

По версии следствия, Сус, работая в ГПУ старшим следователем по особо важным делам, а затем замглавы департамента, в течение 2016 года "систематически присваивал чужое имущество, в том числе в крупных размерах, путем злоупотребления своим служебным положением".

"Также подозреваемым растрачены вещественные доказательства в уголовном производстве в особо крупном размере путем продажи сторонним лицам. Речь идет о средствах и имуществе, изъятых подозреваемым при проведении следственных действий в рамках расследования уголовного производства", - отметили в НАБУ.

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Как утверждают в Бюро, у детективов есть "достаточно доказательств" того, что "для реализации своего преступного умысла" Сус привлекал сотрудников департамента ГПУ, других правоохранительных органов и физлиц.

Также бывшего прокурора подозревают в том, что он не внес в э-декларацию сведения о пользовании в течение 2015 года внедорожником Audi Q7.

25 июля 2017 года Суса задержали в аэропорту Борисполь. Экс-прокурору, уволенному из ГПУ в апреле 2017-го, сообщили о подозрении в присвоении, растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, а также в декларировании ложной информации.

В феврале 2018 года суд арестовал Суса без права на внесение залога.

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