Силы спецопераций Украины будут совместимы с ССО НАТО - Муженко

Начальник Генштаба договорился с командующим Сил спецопераций НАТО активизировать деятельность по дальнейшему развитию украинских Сил спецопераций

Силы специальных операций будут совместимы с аналогичными подразделениями стран НАТО. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных Сил Виктор Муженко в Facebook.

"Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины будут совместимыми с ССО НАТО", - написал он.

Муженко подчеркнул, что провел встречу с командующим Сил спецопераций НАТО вице-адмиралом Колином Килрейном.

Стороны договорились активизировать деятельность по дальнейшему развитию украинских Сил спецопераций.

Ранее сообщалось, что в 2019 году отряд украинских Сил специальных операций в формате Special Operation Task Group пройдет сертификацию и с 2020 года заступит на боевое дежурство в составе подразделений NATO Response Force.

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16 июня 2016 года Верховная Рада приняла закон, которым вводятся в действие Силы спецопераций. 7 июля Верховная Рада определила правовой статус и методы применения ССО: за изменения в некоторые законы относительно ССО ВСУ №4795 проголосовали 250 народных депутатов.

В задачи ССО входит проведение глубинных рейдов и организация засад в тылу противника, диверсии, подготовка плацдармов для продвижения основных войск, эвакуация целей, деблокирование окруженных украинских войск и так далее.

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