Савченко пытается через суд восстановиться в комитете

По ее словам, у депутатов отсутствовали законные основания для принятия решения об исключении ее из состава комитета

Депутат Надежда Савченко сообщила, что подала иск в Верховный Суд Украины с требованием признать незаконным постановление парламента о ее исключении из комитета национальной безопасности и обороны. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам Савченко, у депутатов отсутствовали законные основания для принятия такого решения.

"Постановление… является незаконным и подлежит отмене, поскольку основания, определенные действующим законодательством, для принятия такого решения отсутствуют", - сказано в тексте иска.

Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia

Депутат пишет в своем Facebook, что исключить члена какого-либо комитета невозможно, поскольку "в законодательстве Украины есть только механизмы отзыва главы комитета, его заместителя и секретаря".

15 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко якобы планировала совершить теракт в здании Рады. В тот же день глава ГПУ внес в парламент представления на привлечение депутата к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

В тот же день Рада исключила Савченко из состава комитета национальной безопасности и обороны.

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