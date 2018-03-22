Авиаудары по сирийскому Идлибу: погибли 16 школьников

После первого авиаудара по селу Кафр Батих дети побежали искать убежище и погибли

В результате авиаудара по сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 20 человек, среди которых 16 - дети. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека.



Спасатели гуманитарной организации "Белые шлемы" рассказали, что удар был по селу Кафр Батих. Дети погибли, когда убегали со школы в поиске убежища после первого авиаудара.



По информации Сирийского центра мониторнга, 15 погибших были членами одной семьи.



21 марта в результате авиаударов по лагерю беженцев в селении Хас на юге провинции Идлиб, входящей в зону деэскалации в Сирии, погибли 10 человек и ранения получили 15 мирных жителей.

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