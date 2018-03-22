США увеличат расходы на поддержку Украины

В Консолидированном законе о бюджете общий объем помощи Украине определили в объеме $620,700 млн

В Конгрессе США представили согласованный Сенат и Палатой представителей закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в котором увеличены расходы на поддержку Украины. Об этом сообщили в посольстве Украины в США в Facebook.

В частности, в Консолидированном законе о бюджете общий объем помощи Украине определили в объеме $620,700 млн.

По линии Пентагона для оказания военно-технической помощи Украине выделят $200 млн, что на $50 миллионов больше ассигнований 2017 года.

Смету помощи Украине по линии Государственного департамента США и причастных агентств определили в сумме $420,700 млн. Эта сумма на $10 млн превышает расходы прошлого года.

Перед вступлением в силу Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год должен быть одобрен Сенатом и Палатой представителей и подписан президентом США.

Читайте также: Муженко: 90% всей помощи Украине от союзников приходится на США

10 марта НАТО официально признало за Украиной стремление стать в будущем членом альянса.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.