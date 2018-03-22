Cавченко о главарях боевиков: Есть понятие врага и противника

Народный депутат Надежда Савченко подчеркнула, что враг - это Российская Федерация, "с Путиным она не общалась"

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что не общалась с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, однако признала, что общалась с главарями боевиков террористических организаций Л/ДНР. Об этом она заявила сегодня на заседании регламентного комитета парламента.

"Я с Захарченко и Плотницким (главари боевиков "ЛДНР", - ред.) общалась еще в Минске, вы все об этом знаете. Дальше - есть понятие врага, есть понятие противника. Враг - это Российская Федерация, с Путиным - я не общалась. А вот с противником, со многими людьми на той территории, я общалась. И поверьте, они недовольны той ситуацией, которая у них, и они недовольны той ситуацией, которая в Украине", - подчеркнула Савченко.

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Савченко не отрицает, что хотела напугать власть, но заявляет, что показания офицеров Вооруженных Сил Украины против нее искажены.

22 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что есть информация о вербовке украинских военных со стороны Савченко для совершения терактов в центре Киева, а также аудио- и видеозаписи этих разговоров.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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