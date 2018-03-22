В Батькивщине заявили, что поддержат разрешение на арест Савченко

Надежда Савченко была первым номером избирательного списка этой партии на внеочередных парламентских выборах 2014 года

Фракция Батьківщина поддержит представления генпрокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Надежды Савченко. Об этом член фракции Сергей Соболев заявил, выступая в Верховной Раде, передает корреспондент LIGA.net.

"Наша фракция приняла решение голосовать за представления генпрокурора. Когда вы с такими материалами приходите в парламент - честь вам и хвала. Это была одна из лучших операций наших спецслужб", - сказал нардеп.

В то же время, по словам Соболева, вопросы вызывают попытки ГПУ привлекать к ответственности депутатов местных советов за политические голосования.

Лидера Батьківщини Юлии Тимошенко в сессионном зале Рады нет.

Савченко была первым номером избирательного списка этой партии на внеочередных парламентских выборах 2014 года. В декабре 2016-го депутат была исключена из фракции на фоне скандала вокруг ее контактов с главарями боевиков в Донбассе.

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15 марта 2018 года Луценко заявил, что Савченко якобы планировала совершить теракт в здании Рады.

Сегодня, 22 марта, регламентный комитет парламента поддержал представления ГПУ на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Генпрокуратура опубликовала видео с доказательствами против нардепа.

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