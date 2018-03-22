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В Батькивщине заявили, что поддержат разрешение на арест Савченко

22.03.2018 13:11
Надежда Савченко была первым номером избирательного списка этой партии на внеочередных парламентских выборах 2014 года
В Батькивщине заявили, что поддержат разрешение на арест Савченко
Надежда Савченко

Фракция Батьківщина поддержит представления генпрокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Надежды Савченко. Об этом член фракции Сергей Соболев заявил, выступая в Верховной Раде, передает корреспондент LIGA.net.

"Наша фракция приняла решение голосовать за представления генпрокурора. Когда вы с такими материалами приходите в парламент - честь вам и хвала. Это была одна из лучших операций наших спецслужб", - сказал нардеп.

В то же время, по словам Соболева, вопросы вызывают попытки ГПУ привлекать к ответственности депутатов местных советов за политические голосования.

Лидера Батьківщини Юлии Тимошенко в сессионном зале Рады нет.

Савченко была первым номером избирательного списка этой партии на внеочередных парламентских выборах 2014 года. В декабре 2016-го депутат была исключена из фракции на фоне скандала вокруг ее контактов с главарями боевиков в Донбассе.

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15 марта 2018 года Луценко заявил, что Савченко якобы планировала совершить теракт в здании Рады.

Сегодня, 22 марта, регламентный комитет парламента поддержал представления ГПУ на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Генпрокуратура опубликовала видео с доказательствами против нардепа.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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