В Батькивщине заявили, что поддержат разрешение на арест Савченко
Фракция Батьківщина поддержит представления генпрокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Надежды Савченко. Об этом член фракции Сергей Соболев заявил, выступая в Верховной Раде, передает корреспондент LIGA.net.
"Наша фракция приняла решение голосовать за представления генпрокурора. Когда вы с такими материалами приходите в парламент - честь вам и хвала. Это была одна из лучших операций наших спецслужб", - сказал нардеп.
В то же время, по словам Соболева, вопросы вызывают попытки ГПУ привлекать к ответственности депутатов местных советов за политические голосования.
Лидера Батьківщини Юлии Тимошенко в сессионном зале Рады нет.
Савченко была первым номером избирательного списка этой партии на внеочередных парламентских выборах 2014 года. В декабре 2016-го депутат была исключена из фракции на фоне скандала вокруг ее контактов с главарями боевиков в Донбассе.
Читайте также: Луценко раскритиковал попытки объявить Савченко невменяемой
15 марта 2018 года Луценко заявил, что Савченко якобы планировала совершить теракт в здании Рады.
Сегодня, 22 марта, регламентный комитет парламента поддержал представления ГПУ на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Генпрокуратура опубликовала видео с доказательствами против нардепа.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:08
-
14:04
-
11:59
-
13:47
-
13:44