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Холодницкий подтвердил, что его кабинет тайно прослушивали

22.03.2018 14:37
При этом глава САП не знает, кто именно прослушивал его кабинет, но предположил, что записи могут быть использованы для спекуляций против него
Холодницкий подтвердил, что его кабинет тайно прослушивали
Назар Холодницкий

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтвердил, что в его кабинете велась скрытая запись. Об этом он заявил журналистам в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Он не знает, кто именно прослушивал его кабинет, но предположил, что записи могут быть использованы для спекуляций против него.

"Записи я еще не слышал, но если это мой кабинет, я знаю, что там происходит. Единственное, я не исключаю, что могут быть спекуляции с теми или иными словами. Ведь надо слушать все в комплексе. А когда выдрать слово из контекста и сказать - вот! Или, учитывая, что есть много интервью, то можно много слов дорисовать, а затем рассказывать то, чего не было", - сказал Холодницкий.

Он уверен, что рано или подно станет известно, кто установил "жучок" в его кабинете.

При этом глава САП подчеркнул, что между прокуратурой и НАБУ нет недоразумений, несмотря на то, что при подготовке материалов следствия между сотрудниками двух ведомств могут возникать дискуссии.

Вчера в Брюсселе директор НАБУ Артем Сытник, который надходится там вместе с Холодницким, опроверг информацию о том, что в кабинете его коллеги было обнаружено устройство для прослушивания. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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