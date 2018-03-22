Кто как проголосовал за согласие на арест Савченко: список

Против дачи Радой согласия на арест депутата проголосовали двое ее коллег из БПП, один внефракционный парламентарий и семь членов фракции Оппоблок

За дачу Верховной Радой согласия на арест народного депутата Надежды Савченко проголосовали 268 ее коллег, десять парламентариев нажали кнопки "против", еще шесть - воздержались. Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные на сайте парламента.

Против согласия на арест Савченко проголосовали Аркадий Корнацкий, Вадим Кривохатько (оба - члены фракции Блок Петра Порошенко), Евгений Мураев (внефракционный), Евгений Балицкий, Михаил Добкин, Вадим Новинский, Вадим Рабинович, Николай Скорик, Игорь Шурма и Нестор Шуфрич (все - Оппозиционный блок).

Воздержались от голосования за это решение Виктор Балога, Яков Безбах, Владимир Литвин, Сергей Мельничук (все - внефракционные), Василий Гуляев и Антон Киссе (оба - члены группы Відродження).

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Сегодня, 22 марта, Верховная Рада разрешила Генпрокуратуре привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать Савченко. Депутату зачитали подозрение, после чего ее задержали и провели пешком в управление СБУ.

ГПУ опубликовала видеоролик, в котором Савченко и экс-переговорщик по освобождению заложников Владимир Рубан обсуждают с военнослужащими ВСУ варианты совершения теракта в Киеве.

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