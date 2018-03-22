ОБСЕ продлила мандат миссии в Украине на год

Мандат, цели и задания СММ остались без изменений

Мандат Специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ продлен до 31 марта 2019 года. Об этом сообщает в Twitter постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене.

Делегация Украины произнесла свое интерпретирующее заявление, в котором отметила, что СММ должна иметь полный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, включая Крым и Севастополь. Все государства ЕС, США и Канада поддержали.

В комментариях к сообщению уточняется, что мандат, цели и задания миссии остались без изменений.

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С начала работы миссии в 2014 году срок действия ее мандата продлевался несколько раз на основании консенсусного решения всех государств-участниц ОБСЕ.

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