Луценко объявил Савченко о подозрении - ГПУ
22.03.2018 16:11
Процедура прошла в присутствии адвоката Савченко
Генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил о подозрении депутату Надежде Савченко. Об этом в своем Facebook сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.
По его словам, процедура прошла в присутствии адвоката Савченко.
Сегодня Верховная Рада разрешила снять неприкосновенность с Савченко, а также дала разрешение на ее арест.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что депутат якобы планировала совершить теракт в здании Рады.
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