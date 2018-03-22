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Луценко объявил Савченко о подозрении - ГПУ

22.03.2018 16:11
Процедура прошла в присутствии адвоката Савченко
Луценко объявил Савченко о подозрении - ГПУ

Генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил о подозрении депутату Надежде Савченко. Об этом в своем Facebook сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

По его словам, процедура прошла в присутствии адвоката Савченко.

Сегодня Верховная Рада разрешила снять неприкосновенность с Савченко, а также дала разрешение на ее арест.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что депутат якобы планировала совершить теракт в здании Рады. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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