Луценко объявил Савченко о подозрении - ГПУ

Процедура прошла в присутствии адвоката Савченко

Генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил о подозрении депутату Надежде Савченко. Об этом в своем Facebook сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

По его словам, процедура прошла в присутствии адвоката Савченко.

Сегодня Верховная Рада разрешила снять неприкосновенность с Савченко, а также дала разрешение на ее арест.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что депутат якобы планировала совершить теракт в здании Рады.

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