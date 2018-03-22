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ОБСЕ оценила ситуацию в Закарпатье как в основном спокойную

22.03.2018 18:37
С 28 февраля СММ проводит непрерывное патрулирование в Ужгороде
ОБСЕ оценила ситуацию в Закарпатье как в основном спокойную
фото: flickr СММ ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ назвала в основном спокойной ситуацию в Закарпатской области после поджога офиса Общества венгров Закарпатья. Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 21 марта.

Миссия ОБСЕ усилила мониторинг в Ужгороде: начиная с 28 февраля, она проводит там непрерывное патрулирование. При этом СММ ОБСЕ не увеличивала количество наблюдателей для мониторинга ситуации в Ужгороде и других районах Закарпатья.

4 февраля 2018 года в Ужгороде неизвестные разбили окно офиса Общества венгерской культуры Закарпатья.

27 февраля в офисе венгерской организации произошел пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало срабатывание самодельного взрывного устройства. Подозреваемые задержаны.

7 марта Общество венгров Закарпатья, на офис которого было совершено два нападения, призвало развернуть в области постоянную миссию ОБСЕ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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