Дело Савченко: у Медведчука ответили на намеки Луценко

В Украинском выборе назвали сегодняшнее заявление Луценко "политическим давлением на партию мира"

В партии Украинский выбор, лидером которой является Виктор Медведчук, заявили, что попытка связать его с подозреваемыми в подготовке госпереворота Владимиром Рубаном и Надеждой Савченко является манипуляцией. Об этом говорится в заявлении партии.

"Манипулятивная попытка власти провести связь между Общественным движением "Украинский выбор ― Право народа" и делом "Савченко ― Рубана" свидетельствует о том, что в Украине реализуется сценарий "партии войны", - говорится в заявлении.

В партии привели слова генпрокурора Юрия Луценко, которые он произнес сегодня с трибуны парламента: "И Служба безопасности Украины, и Военная прокуратура имеют главное задание ― установить того кукловода, который заряжает листовками, деньгами, минами, гранатами против Украинского государства. Потому сегодня только начало процесса, а не конец. Мы догадываемся, кто этот кукловод, потому что слышим тут лозунги так называемого Украинского выбора…". В Украинском выборе назвали это "политическим давлением на партию мира".

Сегодня Верховная Рада разрешила снять неприкосновенность с Савченко, а также дала разрешение на ее арест. Депутата задержали. В тексте представления ГПУ утверждается, что Савченко в сговоре с главой центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимиром Рубаном и главарями террористических организаций ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Александром Тимофеевым спланировала осуществление в Украине ряда терактов и покушений на представителей власти с целью насильственного свержения конституционного строя в Украине.

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