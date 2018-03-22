Япония: Выборы президента РФ в Крыму недействительны

Токио не признает попытки изменения статус-кво силовыми методами

Япония считает проведенные 18 марта "выборы" президента Российской Федерации в оккупированном Крыму недействительными. Об этом говорится в заявлении по поводу проведения в Крыму президентских выборов Российской Федерации, опубликованном на сайте Посольства Японии в Украине.

"Япония поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и не признает попытки изменения статус-кво силовыми методами", - говорится в заявлении.

"Япония не признает незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией в марте 2014 года, поэтому, соответственно, и не считает действительным проведение в Крыму так называемых президентских выборов Российской Федерации 18 марта 2018 года", - подчеркивается в заявлении.

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19 марта 2018 года президент Петр Порошенко заявил, что проведение так называемых выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму является очередным грубым нарушением Россией международного права, а их "результаты" - это фальсификация и "филькина грамота".

Евросоюз также не признал результаты проведения выборов президента РФ в Крыму.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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