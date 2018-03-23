Климкин о выборах: Власть РФ поставила под сомнение легитимность

По мнению главы МИД Украины, проведение выборов на оккупированной территории Крыма ставит под сомнение легитимность российской власти

Выборами в Крыму российская власть поставила под сомнение свою легитимность. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на совместном брифинге с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом, передает корреспондент LIGA.net.

"Во время того шоу, которое происходило в Крыму, Россия пыталась легализовать оккупацию, но вместо этого сделала себя нелегитимной. Поскольку, по моему мнению, проведение выборов на оккупированной территории ставит под сомнение их легитимность", - сказал он.

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19 марта 2018 года президент Петр Порошенко заявил, что проведение так называемых выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму является очередным грубым нарушением Россией международного права, а их "результаты" - это фальсификация и "филькина грамота".

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Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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