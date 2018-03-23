Суд арестовал Надежду Савченко (исправлено)

При этом судья отметил, что суду не было предоставлено доказательств, что в момент задержания Савченко совершала завершенные преступления

Шевченковский райсуд Киева арестовал Надежду Савченко на два месяца. Такое решение озвучил председательствующий судья Евгений Сидоров.

"Учитывая изложенные данные о личности подозреваемой, тяжесть наказания, которое грозит ей в случае признания ее вины... следственный судья считает необходимым применить к Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей и не находит достаточных оснований для применения к ней более мягкой меры пресечения", - зачитал решение судья. Мера пресечения действует до 20 мая 2018 года, без права внесения залога.

При этом он отметил, что суду не было предоставлено никаких доказательств, в том числе и прокурорами, что в момент задержания Савченко совершала какие-либо завершенные преступления, в совершении которых ей было объявлено подозрение.



Прокурор в своем выступлении отметил, что существуют риски того, что Савченко будет скрываться от следствия и суда - может выехать за границу и уничтожать возможные улики, а также препятствовать уголовному производству. Поэтому сторона обвинения просила взять Савченко под стражу сроком на 60 дней без права внесения залога.

По словам самой Савченко, многие хотели бы, чтобы "сдохла эта власть", но людей не судят за их слова и мнения, "не садят за мечты".

"Из всего, что сейчас назвала прокуратура, правдой является только одно - мое глубокое презрение к президенту и правительству Украины, к парламенту", - заявила она. Савченко назвала свое дело политически мотивированным и заверила, что из Украины не сбежит.

Сторона защиты указывала на необоснованность обвинений и требовала отклонить ходатайство прокуратуры.

Савченко подозревается в совершении преступлений по ч. 1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109, ч.1.ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.1 ст.14, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 (насильственное свержение конституционного строя и смена власти, подготовка к преступлению группой лиц, создание террористической группировки, незаконное владение оружием).

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22 марта 2018 года Верховная Рада разрешила Генпрокуратуре привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать Савченко. Депутату инкриминируют приготовление к захвату власти группой лиц по предварительному сговору, посягательству на жизнь государственного деятеля и теракту, создание террористической группы, незаконное обращение с оружием и боеприпасами.

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