Против Портнова открыли дело по подозрению в госизмене

Досудебное расследование против заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича ведет СБУ

Служба безопасности открыла уголовное производство против Андрея Портнова, замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича, по подозрению в госизмене. Об этом в своем Facebook сообщил народный депутат от Народного фронта Андрей Левус, опубликовав соответствующее письмо от СБУ.

"Следственный отдел Главного управления СБУ в АР Крым уже ведет досудебное расследование по делу о государственной измене, а соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", - написал парламентарий.

Фото: Facebook Андрея Левуса

По словам Левуса, производство было открыто в ответ на заявление о возможной причастности Портнова к оккупации Крыма Россией, о чем якобы свидетельствует запись телефонного разговора советника президента РФ Сергея Глазьева и экс-спикера Верховной Рады АР Крым Владимира Константинова от 1 марта 2014 года.

"Во время разговора Глазьев сообщает о необходимости принятия Верховной Радой АРК постановления, которое подготовил Портнов", - отметил депутат.

Также Левус подчеркнул, что Портнов "продолжает угрожать независимости Украины", и напомнил недавнее интервью экс-замглавы АП телеканалу ZIK, в котором тот "расшатывал внутреннюю ситуацию своими заявлениями".

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В 2006-2010 годах Портнов был одним из ведущих политиков Блока Юлии Тимошенко, возглавлял юридический департамент партии. После поражения Юлии Тимошенко на президентских выборах 2010-го переметнулся к регионалам.

В период президентства Януковича Портнов работал в его администрации; после победы Евромайдана бежал в Россию.

В марте 2014 года Портнов попал в санкционный список Евросоюза - против него были введены ограничения в виде запрета въезда и ареста активов. Однако это не помешало ему в ноябре того же года получить от властей Швейцарии шенгенскую визу.

В марте 2015-го ЕС снял санкции с Портнова.

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