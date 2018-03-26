Украина выдворяет 13 российских дипломатов

Киев присоединился к британским санкциям против России в связи с отравлением Сергея Скрипаля

В ответ на отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании из Украины вышлют 13 российских дипломатов. Об этом сообщает пресс-служба президента Петр Порошенко в Facebook.

"Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками, и в координации со странами ЕС, приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих оставшихся. А как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены", - написал Порошенко.

Он добавил, что РФ в очередной раз подтвердила свое пренебрежительное отношение не только к суверенитету независимых государств, но и к ценности человеческой жизни. "Следующий шаг - увеличение цены для Москвы за совершенные международные преступления, включая усиления персональных, финансовых и экономических санкций", - добавил глава государства.

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