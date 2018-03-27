Допроса Азарова и Лебедева не будет: суд над Януковичем перенесли

Судебное заседание по делу о госизмене Виктора Януковича перенесли на 4 апреля из-за якобы срочной командировки его адвокатов

Оболонский райсуд Киева перенес сегодняшнее заседание по делу о госизмене Виктора Януковича из-за неявки адвокатов обвиняемого. Такое решение огласил председательствующий судья Владислав Девятко, передает корреспондент LIGA.net.

На заседании во вторник, 27 марта, планировалось допросить свидетелей защиты - бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра обороны Павла Лебедева.

Однако адвокаты Януковича сегодня в суд не явились из-за якобы срочной командировки в Германию. В итоге судьи перенесли заседание на 10:00 4 апреля.

Прокурор Руслан Кравченко в интервью журналистам отметил, что защитники экс-диктатора, по его мнению, намеренно срывают процесс. Он также сообщил, что суд не может назначить вместо них бесплатного госадвоката, пока они являются в суд через заседание.

"Если бы они пропустили несколько заседаний подряд, такая возможность была бы", - сказал представитель обвинения.

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Ранее Кравченко попросил суд вынести предупреждение адвокатам, которые не выполняют своих обязанностей по защите клиента.

21 марта 2018 года Оболонский суд в рамках рассмотрения дела Януковича согласился допросить по видеосвязи пять свидетелей защиты экс-диктатора: бывшего премьер-министра Николая Азарова, экс-министра обороны Павла Лебедева, экс-командующего Внутренними войсками МВД Станислава Шуляка, бывшего руководителя службы безопасности Януковича Константина Кобзаря и экс-охранника президента Сергея Бернацкого.

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