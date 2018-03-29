Нормандская четверка и перемирие: Киев заявил о "дебюте" Путина

Президент РФ, в отличие от Петра Порошенко, ни разу публично не поддерживал перемирие в Донбассе, отметила первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко

До сегодняшнего заявления лидеров стран нормандской четверки в поддержку "пасхального перемирия" в Донбассе с 30 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин ни разу публично не приветствовал объявление режима тишины на востоке Украины. Об этом в своем Facebook написала представитель Киева в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко.

Первый вице-спикер Верховной Рады отметила, что анонсированное "пасхальное перемирие" - уже 13-е по счету за все годы войны; все предыдущие, как правило, объявлялись по инициативе Украины.

Геращенко подчеркнула, что боевики ни разу не соблюдали режим тишины в полной мере, однако на время перемирия интенсивность обстрелов обычно уменьшалась.

"Президент (Петр Порошенко) всегда публично поддерживал объявление перемирия и делал соответствующие заявления. Ни разу не было публичного заявления Путина, хотя именно от его команды зависит поведение боевиков, их способность соблюдать тишину", - заявила она.

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Также Геращенко отметила, что это едва ли не первое публичное заявление лидеров нормандской четверки в поддержку перемирия в Донбассе.

Сегодня, 29 марта, лидеры стран нормандской четверки - Украины, России, Германии и Франции - обнародовали совместное заявление, в котором приветствовали договоренность трехсторонней контактной группы о возобновлении с 30 марта 2018 года режима прекращения огня в Донбассе.

В штабе АТО уже заявили, что ВСУ готовы к соблюдению перемирия по всей линии фронта, начиная с полуночи 30 марта.

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