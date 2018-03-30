Холодницкий: К отставке готов, заявление давно написано

Глава САП считает, что руководители Генпрокуратуры и НАБУ намеренно добиваются его увольнения

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий утверждает, что готов к своему увольнению "с первого дня работы". Об этом он заявил в комментарии ТСН.ua.

По словам главы САП, сейчас он ждет, когда жалоба с подписями генпрокурора Юрия Луценко и директора НАБУ Артема Сытника поступит от Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров ему на ознакомление.

"Я с ней ознакомлюсь и буду готов публично ответить на все вопросы, изложенные в ней. Я готов к своей отставке с первого дня моей работы. С первого дня в моем сейфе лежит заявление на увольнение. Я никоим образом не держусь за свою должность", - сказал Холодницкий.

Также глава САП считает, что руководство ГПУ и НАБУ своими действиями добиваются его увольнения, так как в таком случае Антикоррупционной прокуратурой будет руководить генпрокурор.

"Я не хочу давать оценок, но, очевидно, такой взгляд на мое увольнение - это совместное видение генпрокурора вместе с НАБУ. Возможно, кому-то не нравилось, что просили дорабатывать подозрения и не давали разрешения на все следственные действия", - отметил Холодницкий.

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Сегодня, 30 марта, Луценко сообщил, что попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров уволить Холодницкого с должности главы САП.

26 марта 2018 года генпрокурор заявил, что ГПУ и НАБУ ведут совместное следствие против Холодницкого.

Сытник подтвердил, что в кабинете руководителя САП были установлены прослушивающие устройства. По словам главы НАБУ, против Холодницкого открыто уголовное дело, основанием для которого стала якобы передача информации фигурантам дела о хищениях в Одессе.

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