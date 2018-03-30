Из России выдворяют 13 украинских дипломатов

В МИД РФ вызвали руководителей дипмиссий ряда государств и сообщили им об объявлении персонами нон грата их дипломатических сотрудников

МИД России принял решение выслать 13 украинских дипломатов в ответ на выдворение 13 российских дипломатов из Украины. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Там сообщили, что вызвали руководителей дипмиссий ряда государств и сообщили им об объявлении персонами нон грата такого же количества сотрудников дипучреждений этих стран в РФ, сколько российских дипломатов были высланы из их стран.

Речь идет о следующих государствах: Австралия, Албания, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.

С учетом того, что в последний момент к перечисленным странам решили присоединиться Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, в МИД РФ заявили, что оставляют за собой право на ответные шаги в их отношении.

4 марта в британском Солсбери были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвинил в покушении российские власти, так как считает, что использованное в попытке убийства вещество было произведено в России. Премьер-министр Тереза Мэй назвала это агрессией против Объединенного Королевства. Британию поддержали многие европейские страны, а также США и Канада. МИД Великобритании сообщил, что 26 стран мира приняли решение о высылке 143 российских дипломатов.

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