Завтра Рада может отменить декларирование для общественников
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий призывает антикоррупционный комитет подготовить на завтра, 3 апреля, проект закона об отмене электронного декларирования для антикоррупционеров и иностранцев членов наблюдательных советов. Об этом Парубий сообщил на заседании согласительного совета парламента, передает корреспондент LIGA.net.
Парубий отметил, что подготовлен новый законопроект. Он предусматривает отмену электронного декларирования для общественников-антикоррупционеров и иностранцев членов наблюдательных советов.
Также планируется снять ответственность с этих категорий за неподачу декларации.
"Если комитет рассмотрит сегодня этот законопроект и законопроект фракции Батькивщина, у нас будет возможность завтра включить их в повестку дня и поставить на голосование", - сказал он.
Президент Петр Порошенко обратился к Верховной Раде с призывом отменить электронное декларирование активистов. В АП напомнили, что соответствующий законопроект глава государства подал еще летом 2017 года, и подчеркнули, что со своей стороны Порошенко оперативно подпишет закон.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
08:30
-
13:53
-
13:44
-
13:19
-
31.03.18
09:00
Новости партнеров
- 100266
- 63319
- 42958
- 19467
- 17930