Завтра Рада может отменить декларирование для общественников

Законопроект предусматривает отмену электронного декларирования для общественников-антикоррупционеров и иностранцев членов наблюдательных советов

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий призывает антикоррупционный комитет подготовить на завтра, 3 апреля, проект закона об отмене электронного декларирования для антикоррупционеров и иностранцев членов наблюдательных советов. Об этом Парубий сообщил на заседании согласительного совета парламента, передает корреспондент LIGA.net.

Парубий отметил, что подготовлен новый законопроект. Он предусматривает отмену электронного декларирования для общественников-антикоррупционеров и иностранцев членов наблюдательных советов.

Также планируется снять ответственность с этих категорий за неподачу декларации.

"Если комитет рассмотрит сегодня этот законопроект и законопроект фракции Батькивщина, у нас будет возможность завтра включить их в повестку дня и поставить на голосование", - сказал он.

Президент Петр Порошенко обратился к Верховной Раде с призывом отменить электронное декларирование активистов. В АП напомнили, что соответствующий законопроект глава государства подал еще летом 2017 года, и подчеркнули, что со своей стороны Порошенко оперативно подпишет закон.

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