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Минздрав уволит ректора медуниверситета Амосову

02.04.2018 14:51
Екатерина Амосова с 16 апреля будет освобождена от должности ректора Национального медуниверситета за невыполнение условий контракта с Минздравом
Минздрав уволит ректора медуниверситета Амосову
Екатерина Амосова (фото - facebook.com/amosova.k.m)

Министерство здравоохранения приняло решение досрочно расторгнуть контракт с ректором Национального медицинского университета Екатериной Амосовой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

30 марта, после публичного рассмотрения отчета Амосовой, комиссия Минздрава единогласным решением признала ее работу в 2017 году неудовлетворительной и рекомендовала досрочно расторгнуть с ней контракт.

"На основании рекомендаций комиссии и ряда писем Госаудиторской службы, Госфининспекции, Госказначейской службы... Минздрав принял решение досрочно расторгнуть контракт с Амосовой", - сказано в сообщении ведомства.

По состоянию на март 2018 года остались невыполненными 12 пунктов требований ГФИ по результатам выявленных нарушений.

Соответствующий приказ был подписан 30 марта 2018 года под № 14-О. Амосова будет освобождена от должности ректора НМУ с 16 апреля. 

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20 февраля 2018 года Минздрав отстранил ректора медуниверситета Екатерину Амосову и директора Центра тестирования при ведомстве Ирину Булах якобы за то, что студенты не смогли вовремя сдать экзамен по стоматологии "Крок". Амосова обвинила в ситуации Минздрав и отметила, что некие чиновники якобы хотят поставить под сомнение эффективность ее управления.

26 февраля в вузе объявили забастовку из-за якобы "беспрецедентного брутального и незаконного вмешательства руководства Минздрава в независимость и самоуправление НМУ". И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун заявила, что администрация НМУ сорвала учебный процесс, организовав "по директиве" забастовку.

2 марта Окружной административный суд Киева отменил проведение проверки в медуниверситете, тем самым восстановив в должности Амосову.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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