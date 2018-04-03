"Оказывается, я требовал взятку": Холодницкий рассказал о деле

Глава САП утверждает, что его рабочий кабинет прослушивали по уголовному производству о "взяточничестве"

Прослушка в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого велась якобы по подозрению в вымогательстве взятки. Об этом он заявил после допроса в ГПУ, передает корреспондент LIGA.net.

"Написано 368-я статья. Оказывается, я у кого-то требовал взятку. Только я не понимаю - у кого, и мне об этом не говорят", - отметил он. Холодницкий добавил, что не видел жалобу в КДКП.

Глава САП добавил, что готов давать показания и отстаивать свою позицию: "Я пришел сюда без адвокатов".

Решение по отставке или продолжении работы в САП он примет после завершения процедур.

26 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ и НАБУ ведут совместное следствие против Холодницкого. 30 марта глава ГПУ сообщил, что попросил КДКП уволить Холодницкого с должности.

Читайте также: "С Трухановым ни разу не общался": Холодницкий отрицает контакты

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.