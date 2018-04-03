"Оказывается, я требовал взятку": Холодницкий рассказал о деле
Прослушка в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого велась якобы по подозрению в вымогательстве взятки. Об этом он заявил после допроса в ГПУ, передает корреспондент LIGA.net.
"Написано 368-я статья. Оказывается, я у кого-то требовал взятку. Только я не понимаю - у кого, и мне об этом не говорят", - отметил он. Холодницкий добавил, что не видел жалобу в КДКП.
Глава САП добавил, что готов давать показания и отстаивать свою позицию: "Я пришел сюда без адвокатов".
Решение по отставке или продолжении работы в САП он примет после завершения процедур.
26 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ и НАБУ ведут совместное следствие против Холодницкого. 30 марта глава ГПУ сообщил, что попросил КДКП уволить Холодницкого с должности.
Читайте также: "С Трухановым ни разу не общался": Холодницкий отрицает контакты
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:20
-
13:09
-
12:12
-
12:01
-
11:14
Новости партнеров
- 65278
- 44107
- 29838
- 24784
- 16374