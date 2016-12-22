Стрельба по BMW: дело полицейского Олийныка передано в суд

Прокуратура Киева направила в Голосеевский суд обвинение против патрульного. Его обвиняют в убийстве пассажира BMW во время погони за автомобилем

Прокуратура Киева передала в суд обвинительный акт в отношении сотрудника столичной патрульной полиции Сергея Олийныка по факту убийства пассажира BMW во время преследования автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

"22 декабря 2016 года обвинительный акт в данном уголовном производстве направлен в Голосеевский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Следствием было установлено, что 7 февраля 2016 года полицейский во время преследования BMW, в котором находились четыре человека, превысил служебные полномочия и выстрелил из табельного оружия, в результате чего 17-летний пассажир автомобиля был убит.

"В рамках досудебного расследования С. Олийныку сообщено подозрение по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) и ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в прокуратуре.

В Киеве в ночь на 7 февраля 2016 года патрульные полицейские в ходе преследования автомобиля BMW открыли огонь по машине из табельного оружия, в результате чего был убит 17-летний подросток.

18 февраля стрелявшему полицейскому Олийныку вручили уведомление о подозрении в превышении служебных полномочий, покушении на умышленное убийство и умышленном убийстве. Патрульный был арестован.

8 ноября 2016 года прокуратура сообщила о завершении досудебного расследования в отношении Олийныка. Полицейскому грозит пожизненное заключение.

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