Супрун: Украинцы должны выбрать семейного врача до июля 2017-го
В июле 2017 Министерство здравоохранения надеется начать подписание договоров между пациентами и семейными врачами. Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в интервью Украинская правда. Жизнь.
"За эти шесть месяцев мы будем работать с регионами, чтобы города и территориальные общины решили, как у них будут выглядеть первичное звено. Будут ли это центры первичной помощи, или поликлиники, или частные клиники. Для нас важно, что они должны гарантировать наличие первичного звена, доступ к нему ", - сказала Супрун.
Соглашение с семейным врачом заключается бессрочно и действует до момента, пока вы не решите подписать соглашение с другим врачом.
К июлю в Минздраве также планируют собрать все реестры пациентов, которые существуют в Украине.
Выбор врача к месту регистрации гражданина привязываться не будет.
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2 декабря 2016 года сообщалось, что Министерство здравоохранения приняло решение изменить перечень основных лекарственных средств, которые есть в формуляре.
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