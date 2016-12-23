Супрун: Украинцы должны выбрать семейного врача до июля 2017-го

Следующие полгода Министерство здравоохранения будет работать над созданием центров для обращения пациентов в случае первой необходимости

В июле 2017 Министерство здравоохранения надеется начать подписание договоров между пациентами и семейными врачами. Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в интервью Украинская правда. Жизнь.

"За эти шесть месяцев мы будем работать с регионами, чтобы города и территориальные общины решили, как у них будут выглядеть первичное звено. Будут ли это центры первичной помощи, или поликлиники, или частные клиники. Для нас важно, что они должны гарантировать наличие первичного звена, доступ к нему ", - сказала Супрун.

Соглашение с семейным врачом заключается бессрочно и действует до момента, пока вы не решите подписать соглашение с другим врачом.

К июлю в Минздраве также планируют собрать все реестры пациентов, которые существуют в Украине.

Выбор врача к месту регистрации гражданина привязываться не будет.

Смотрите также: Минздрав о реформах: врачам стоит задуматься

2 декабря 2016 года сообщалось, что Министерство здравоохранения приняло решение изменить перечень основных лекарственных средств, которые есть в формуляре.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.