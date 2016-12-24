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СМИ выяснили, что вошло в праздничное меню Ангелы Меркель

24.12.2016 15:38
На праздничном столе Меркель не будет ни рождественского гуся, ни карпа, ни алкоголя
СМИ выяснили, что вошло в праздничное меню Ангелы Меркель
Ангела Меркель (фото - ЕРА)

В преддверии Рождества канцлер Германии Ангела Меркель купила в супермаркете картофель, масло, творог, перец и коробку конфет. Об этом сообщает Bild.

Как пишет издание, на праздничном столе Меркель не будет ни рождественского гуся, ни карпа, ни алкоголя.

Единственный продукт в корзине канцлера, который можно назвать праздничным, - это коробка конфет Mon Chéri.
За все свои покупки Меркель заплатила около 100 евро.

Издание подсчитало, что в течение года политик посетила этот супермаркет около 30 раз.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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