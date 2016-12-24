СМИ выяснили, что вошло в праздничное меню Ангелы Меркель
24.12.2016 15:38
На праздничном столе Меркель не будет ни рождественского гуся, ни карпа, ни алкоголя
Ангела Меркель (фото - ЕРА)
В преддверии Рождества канцлер Германии Ангела Меркель купила в супермаркете картофель, масло, творог, перец и коробку конфет. Об этом сообщает Bild.
Как пишет издание, на праздничном столе Меркель не будет ни рождественского гуся, ни карпа, ни алкоголя.
Единственный продукт в корзине канцлера, который можно назвать праздничным, - это коробка конфет Mon Chéri.
За все свои покупки Меркель заплатила около 100 евро.
Издание подсчитало, что в течение года политик посетила этот супермаркет около 30 раз.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:00
-
вчера
19:27
-
вчера
19:51
-
вчера
18:27
-
вчера
17:39
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Спецпроекты
Новости партнеров