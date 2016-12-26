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Путешественник из Франции завершил кругосветное плавание рекордом

26.12.2016 18:12
Французский путешественник Томас Ковиль завершил одиночное безостановочное плавание вокруг света на тримаране, установив новый мировой рекорд
Путешественник из Франции завершил кругосветное плавание рекордом
Томас Ковиль (фото - EPA)

Французский путешественник Томас Ковиль завершил одиночное безостановочное плавание вокруг света на тримаране, установив новый мировой рекорд, передает Би-би-си.

Кругосветное плавание 48-летнего путешественника длилось 49 дней, три часа и семь минут. Таким образом, он побил рекорд, установленный в 2008 году другим французом, Франсуа Жойоном, который в одиночку обогнул земной шар на яхте за 57 дней.

Ковилю удалось достичь рекордного результата только с пятой попытки. По его словам, часто ему приходилось спать не более трех часов в сутки и он работал на пределе своих физических возможностей.

"Я шел к этому десять лет... Я счастлив, что мне удалось осуществить эту мечту", - сказал путешественник журналистам, ожидавшим его прибытия в порту города Брест на северо-западе Франции.

В июле этого года российский путешественник Федор Конюхов установил мировой рекорд кругосветного перелета на воздушном шаре, добравшись до меридиана пункта отправления - австралийского города Нортхэм - за 11 дней.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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