Путешественник из Франции завершил кругосветное плавание рекордом

Французский путешественник Томас Ковиль завершил одиночное безостановочное плавание вокруг света на тримаране, установив новый мировой рекорд

Французский путешественник Томас Ковиль завершил одиночное безостановочное плавание вокруг света на тримаране, установив новый мировой рекорд, передает Би-би-си.

Кругосветное плавание 48-летнего путешественника длилось 49 дней, три часа и семь минут. Таким образом, он побил рекорд, установленный в 2008 году другим французом, Франсуа Жойоном, который в одиночку обогнул земной шар на яхте за 57 дней.

Ковилю удалось достичь рекордного результата только с пятой попытки. По его словам, часто ему приходилось спать не более трех часов в сутки и он работал на пределе своих физических возможностей.

"Я шел к этому десять лет... Я счастлив, что мне удалось осуществить эту мечту", - сказал путешественник журналистам, ожидавшим его прибытия в порту города Брест на северо-западе Франции.

В июле этого года российский путешественник Федор Конюхов установил мировой рекорд кругосветного перелета на воздушном шаре, добравшись до меридиана пункта отправления - австралийского города Нортхэм - за 11 дней.

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