Госпогранслужба не пустила в ЕС 3,5 тыс нелегальных мигрантов

В Госпогранслужбе заявили, что за 2016 год задержали 3,5 тыс нелегальных мигрантов, еще почти 3,3 тыс потенциальных мигрантов не пропустили в Украину

В Украине создан надежный фильтр, не допускающий перемещение оружия и нелегальных мигрантов в ЕС. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Госпогранслужбы Виктор Назаренко, передает корреспондент ЛІГА.net.

"Всего выявлено и изъято 904 единицы оружия, более 42 тысяч боеприпасов, 19,5 кг взрывчатки", - сказал он.

Назаренко уточнил, что 54% оружия было изъято при попытке вывезти его с территории Украины. По его словам, огнестрельное оружие составляет незначительную часть - в основном, изымалось холодное оружие или электрошокеры.

"Мы вместе с другими правоохранителями создали надежный фильтр противодействия перемещению оружия в направлении Европейского Союза", - сказал он.

Также Назаренко отметил, что за год Госпогранслужба задержала 3,5 тысячи нелегальных мигрантов. Еще почти 3,3 тысячи потенциальных мигрантов не пропущены в Украину.

"Главным для нас является дискредитация каналов переправки людей через границу и задержание их организаторов. В текущем году прекращена деятельность 32 таких преступных групп в составе 77 человек. По нашей информации, начато 118 производств по статье 332 Уголовного кодекса Украины. Суды вынесли уже восемь обвинительных приговоров в отношении десяти организаторов незаконной миграции", - добавил Назаренко.

22 декабря 2016 года глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль заявил, что через Закарпатье в Евросоюз возобновился контрабандный поток сигарет.

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